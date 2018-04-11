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В России построят гибридный термоядерный реактор

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В России в 2030-х годах возможно строительство гибридного реактора на тории. Об этом рассказал порталу iz.ru почетный президент «Курчатовского института» академик Российской академии наук Евгений Велихов.

«Мы посчитали, что если удастся преодолеть сегодняшние геополитические неприятности, то и Россия, и каждый из партнеров по проекту ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor, Международный термоядерный экспериментальный реактор — прим. «Ленты.ру») способны примерно к 2030–2035 годам построить у себя демонстрационный завод на базе гибридного реактора по производству ядерного топлива», — полагает ученый.

По его словам, «наиболее подходящая для этого площадка — Россия как главный поставщик ядерного топлива в мире». «Мы готовы к сотрудничеству с коллегами со всего мира. Если же по каким-то причинам этого сделать не удастся, уверен, мы и сами вместе с приблизительно сотней отечественных организаций в состоянии разработать гибридный термоядерный реактор», — отметил Велихов.

Гибридный реактор, заявляет академик, представляет собой «комбинацию термоядерной и ядерной энергетики». Идея создания такой установки принадлежит Игорю Курчатову. В 1951 году в письме Сталину он отметил, что «практически вся энергия (приблизительно 98 процентов), накопленная на Земле, заключена в трех элементах: уране-238, тории и взаимозаменяемых дейтерии и литии. А в оставшиеся приблизительно два процента укладываются нефть, газ, уголь».

«Так вот гибридный реактор мог бы работать не на уране, а на тории, который не только дешевле урана, но и его запасы на нашей планете в пять раз больше. Более того, этот реактор не требует сверхвысоких температур и давлений, очень эффективен в энергоотдаче, его работа оставляет намного меньше долгоживущих высокорадиоактивных отходов, требующих надежного захоронения на десятки и сотни тысяч лет», — полагает ученый.

Строительство ITER разворачивается на юге Франции в исследовательском центре Кадараш в 60 километрах от Марселя. Работы начались в 2006 году. Исследователи отмечают безопасность, экологичность и доступность технологии по сравнению с обычной энергетикой.

В основе работы реактора ITER лежит термоядерная реакция слияния изотопов водорода, дейтерия и трития с образованием гелия и высокоэнергетического нейтрона. Для этого дейтерий-тритиевая смесь должна быть нагрета до температуры более ста миллионов градусов, что в пять раз превышает температуру Солнца.

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