Международный термоядерный реактор построили наполовину

Международный термоядерный экспериментальный реактор ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor, ИТЭР) наполовину построен, сообщает Daily Mail.

«Стакан наполовину полон, а не пуст», — отметил Тони Донн из EUROfusion — консорциума европейских исследовательских организаций и университетов, предоставляющих научные рекомендации по ITER. По словам генерального директора проекта Бернарда Биго, установку планируется запустить в 2025 году.

Стоимость программы ITER оценивается в 20 миллиардов евро. Основные участники проекта — Китай, ЕС, Индия, Япония, Южная Корея, Россия и США. Реактор считается самой сложной научной программой в истории человечества.

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Проект термоядерного реактора должен позволить продемонстрировать и исследовать термоядерные технологии для их дальнейшего использования в мирных и коммерческих целях. Его создатели считают, что управляемый термоядерный синтез может стать энергией будущего и служить альтернативой современным газу, нефти и углю.

Строительство ITER разворачивается на юге Франции в исследовательском центре Кадараш в 60 километрах от Марселя. Работы начались в 2006 году. Исследователи отмечают безопасность, экологичность и доступность технологии по сравнению с обычной энергетикой.

В основе работы реактора ITER лежит термоядерная реакция слияния изотопов водорода дейтерия и трития с образованием гелия и высокоэнергетического нейтрона. Для этого дейтерий-тритиевая смесь должна быть нагрета до температуры более ста миллионов градусов, что в пять раз превышает температуру Солнца.