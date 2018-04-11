Песков отказался дискутировать о последствиях «такого или сякого» удара по Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о реакции Москвы на возможные удары США по Сирии. Его слова в среду, 11 апреля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я не хотел бы вступать в дискуссию по таким вопросам: что будет, если будет нанесен такой удар или сякой удар. По-прежнему хочется надеяться на то, что все стороны будут избегать каких-то шагов, которые никем в реальности не спровоцированы, которые могут существенно дестабилизировать и без того хрупкую ситуацию в регионе», — сказал Песков журналистам.

Ситуация вокруг Сирии весьма напряженная и диктует необходимость самого пристального мониторинга, подчеркнул представитель Кремля. «Вы знаете разногласия по сюжету с якобы имевшим место использованием химического оружия в Сирии. Россия категорически с этим не согласна и выступает действительно за беспристрастное и объективное расследование перед тем, как делать какие-то суждения и выносить какие-то вердикты», — заявил Песков.

Кроме того, по его словам, заявления о «чудовищных последствиях» применения химоружия в сирийской Думе не основываются на реальных данных.

Пресс-секретарь также сообщил, что у президента России пока не запланированы телефонные переговоры ни с лидерами США и Франции, ни с премьер-министром Великобритании.

11 апреля The New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп и его советники рассматривают возможность нанесения ударов по Сирии. Поводом для этого в Вашингтоне называют якобы совершенную правительственными силами в городе Дума атаку с применением химоружия. Дамаск все обвинения в свой адрес отвергает. Россия предупредила США о серьезных последствиях в случае нанесения ударов по Сирии.

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