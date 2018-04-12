Госдума поддержала законопроект об удалении фейков из соцсетей

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который обязывает социальные сети удалять нарушающие закон публикации. Об этом сообщает «РИА Новости».
Обновленный проект закона «О социальных сетях» должен защитить пользователей от дезинформации в интернете, включая фейковые новости. Он предполагает введение идентификации пользователей в социальных сетях по номеру мобильного телефона и модерации постов посетителей.
За нарушение готовящегося закона разработчики предлагают ввести штраф: физическим лицам придется заплатить от трех до пяти миллионов рублей, а юридическим — от 30 до 50 миллионов.
Документу предстоит пройти также второе и третье чтения.
10 апреля председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин назвал проект закона «О социальных сетях» решением «теста на следование общечеловеческим нравственным принципам и здравому смыслу». Комитет на очередном заседании поддержал законопроект о социальных сетях, порекомендовав его доработать.