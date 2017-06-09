В Госдуме посоветовали отклонить законопроект о запрете соцсетей детям до 14 лет

Профильный комитет Госдумы рекомендовал отклонить законопроект депутата Виталия Милонова, который предусматривал запрет на использование соцсетей детьми до 14 лет. Решение принято в пятницу, 9 июня, передает «Интерфакс».

Председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин отметил, что документ вызвал негативный общественный резонанс и резкую критику как со стороны экспертов, так и со стороны однопартийцев Милонова («Единая Россия»).

«Можно надеяться на то, что автор законопроекта повременит с его повторным внесением и проведет широкие консультации с профессиональным сообществом, после чего определится, нужна ли вообще такая инициатива», — сказал Левин.

В комитете отметили, что сфера интернета отличается от традиционной сферы интересов депутата.

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Милонов внес законопроект на рассмотрение в Госдуму в апреле. В нем также содержится пункт, который запрещает россиянам пользоваться соцсетями в рабочее время. Левин сразу раскритиковал инициативу: по его словам, такой закон может отбросить Россию в число стран третьего мира по части защиты гражданских прав.

В то же время почти две трети россиян (около 62 процентов) поддержали законопроект, как следует из опроса, проведенного ВЦИОМ.