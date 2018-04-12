На выигравшего в лотерею 10 миллионов сибиряка завели уголовное дело

На красноярца, выигравшего в лотерею 10 миллионов рублей, завели уголовное дело. Об этом в четверг, 12 апреля, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

По данным следствия, в 2014 году сибиряк выиграл более 10 миллионов рублей, но уклонился от уплаты налога на сумму около 1,3 миллиона рублей.

«Уголовное дело по факту неуплаты налога с крупного выигрыша в лотерею возбуждено в отношении 44-летнего жителя Красноярского края», — говорится в сообщении СК.

По закону, при получении выигрыша в лотерее, основанной на риске, победитель должен оплатить подоходный налог в размере 13 процентов от полученной суммы. Что касается стимулирующей лотереи, то победителю придется заплатить НДФЛ в сумме 35 процентов от выигрыша.

В ноябре 2016 года жительница Воронежской области сорвала крупнейший джекпот за все время проведения лотерей в России. 63-летняя пенсионерка Наталья Власова стала обладательницей 506 миллионов рублей. Предыдущий рекорд был поставлен жителем Сочи в мае, который выиграл в тираже «6 из 45» почти 365 миллионов рублей.

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