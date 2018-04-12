Россияне почувствовали присутствие олигархов

Почти все участники опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (94 процента) уверены в том, что олигархи существуют в России до сих пор, говорится на сайте центра в четверг, 12 апреля.

Число отрицательных высказываний в их адрес превышает число позитивных. «И основная претензия к олигархам – незаконные способы обогащения», — отмечают социологи.

В качестве современных олигархов респонденты чаще всего указывают Романа Абрамовича (15 процентов), Олега Дерипаску (8 процентов) и Михаила Прохорова (7 процентов). Кроме того, 52 процента респондентов называют олигархами людей с большим состоянием.

Ранее, 5 апреля, в ответ на реплику журналиста о том, что нескольких российских олигархов пригласили на допрос в США, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что их уже не существует. «Фразу "российские олигархи" считаем неуместной, — отметил он. — Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России нет олигархов».

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