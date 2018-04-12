Будущий госсекретарь США заявил о завершении мягкой политики в отношении России

Время мягкой политики США в отношении России прошло. Об этом говорится в речи кандидата на пост госсекретаря Майка Помпео, отрывки из которой публикует CNN.

По его словам, администрация Трампа считает Россию «опасностью для страны».

Помпео выступит перед Конгрессом в четверг, 12 апреля. Чтобы заручиться поддержкой сенаторов, он попытается оспорить предубеждение о его «ястребиных» взглядах на политику. «Я знаю из первых рук о мучительных жертвах наших мужчин и женщин в военной форме. Война - это всегда крайнее средство. Я предпочту добиваться реализации задач президента в области внешней политики дипломатией, а не отправкой молодых людей на войну».

23 марта пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал Помпео «тертым калачом». Комментируя планы назначить бывшего директора ЦРУ главой американской дипломатии,он усомнился в том, что теперь стоит опасаться ухудшения двухсторонних отношений, поскольку «вряд ли можно упасть ниже пола».

Помпео в случае утверждения Конгрессом займет пост вместо Рекса Тиллерсона, которого Дональд Трамп отправил в отставку 13 марта.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!