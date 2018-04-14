Из сирийской Думы уехали последние боевики

Завершен вывод боевиков из сирийской Думы. Об этом сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Евтушенко, передает РИА Новости.

По его словам, на 107 автобусах были отправлены последние 3 976 боевиков, выразивших желание покинуть город. Всего из города уехали 21 145 боевиков и членов их семей.

Евтушенко отметил, что с начала гуманитарной операции из Восточной Гуты организован выход 67 680 боевиков и членов их семей.

Ранее, 12 апреля, сообщалось, что жители города Дума в Восточной Гуте отпраздновали на улицах освобождение от боевиков и поприветствовали сирийские правительственные войска.

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