Сирийские военные полностью захватили Восточную Гуту

Сирийские правительственные войска установили контроль над городом Дума, ранее находившимся под контролем боевиков из группировки «Джейш аль-Ислам». Об этом сообщил начальник центра по примирению враждующих сторон Юрий Евтушенко, передает РИА Новости.

«Сегодня произошло знаковое событие в истории Сирийской арабской республики. Водруженный государственный флаг над зданием города Думы ознаменовал контроль над этим населенным пунктом, а следовательно — над Восточной Гутой в целом», — заявил он.

Он добавил, что в освобожденном от боевиков городе к работе приступают подразделения военной полиции России.

11 апреля сообщалось об обстреле в Восточной Гуте группы российских журналистов. В результате нападения корреспондент телеканала НТВ, а также операторы телеканалов «Россия 1» и «Звезда» получили легкие ранения ног.

Операция сирийской армии по освобождению последнего оплота боевиков в регионе — города Дума — началась 6 апреля. Позднее Reuters со ссылкой на повстанцев сообщило о сбросе хлорной бомбы на город, также появились сообщения о применении другого химоружия. После этих сообщений президент США Дональд Трамп пообещал до вечера 11 апреля решить вопрос о наказании для Дамаска как ответственного за химическую атаку, а вместе с ним, вероятно, для Москвы и Тегерана, поддерживающих Асада.

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