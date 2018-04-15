Два сотрудника СБУ покончили с собой в один день

Два сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) покончили с собой в один день в Киеве. Об этом в воскресенье, 15 апреля, сообщил на своей странице в Facebook журналист Станислав Речинский.

По его словам, инциденты разделяют лишь несколько часов. В первом случае речь идет о 40-летнем полковнике Олеге Вовчке, который до прошлого года служил заместителем начальника киевского главка СБУ, во втором — о работнике департамента защиты национальной государственности, 33-летнем Сергее Ткаченко.

Ни в том, ни в другом случае мотивы самоубийства пока не известны, но мужчины покончили с собой почти одинаковым способом.

Сотрудники полиции проводят расследование.

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