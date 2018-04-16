Найдены гены скорой смерти

Группа ученых под руководством Ника Морелла (Nick Morell) из British Heart Foundation обнаружила гены, которые вызывают легочную артериальную гипертензию (ЛАГ) — редкое, но смертельно опасное заболевание. Об этом сообщает BBC News.

Легочная артериальная гипертензия встречается у 15-25 человек из миллиона, однако не поддается полному излечению. Заболевание характеризуется высоким кровяным давлением в артериях, ведущих от сердца к легким, что со временем приводит к остановке сердца. Половина больных людей умирает в течение пяти лет. ЛАГ может развиться из-за нарушений в работе сердца и других органов, но у пятой части пациентов причина патологического состояния остается неизвестной.

Исследователи проанализировали ДНК тысячи пациентов с ЛАГ. Оказалось, что заболевание связано с мутациями в генах ATP13A3, AQP1, SOX17, GDF2 и BMPR2. BMPR2 отвечает за синтез рецептора костного морфогенетического белка II типа, который участвует в процессе формирования костей, росте клеток и образовании различных тканей из стволовых клеток. Похожую функцию выполняет GDF2. SOX17 является транскрипционным фактором, регулирующим активность других генов, связанных с развитием эмбриональных тканей. AQP1 (аквапорин 1) обеспечивает транспортировку молекул воды через клеточную мембрану, а ATP13A3 — транспортировку катионов и образование молекул АТФ.

Кроме того, были идентифицированы мутации в генах, связь которых с ЛАГ уже известна. По мнению ученых, результаты исследования помогут найти новые методы терапии заболевания.

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