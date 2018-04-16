Трамп насобирал десятки миллионов долларов на второй срок

Американский лидер Дональд Трамп собрал свыше 28 миллионов долларов на президентскую кампанию 2020 года. Об этом ТАСС сообщили его представители из комитета по сбору средств в фонд под названием «Сделаем Америку снова великой».

В заявлении говорится, что за первый квартал этого года в фонд поступили пожертвования на общую сумму 10 миллионов долларов. Помимо этого, по итогам прошлого года на счетах комитета оставалось 22 миллиона долларов, при этом расходы составили 3,9 миллиона долларов.

В частности, 650 тысяч долларов было потрачено на изготовление бейсболок красного цвета с надписью Make America Great Again, а также прочих сувениров с символикой и избирательными лозунгами.

Еще 2,2 миллиона долларов были потрачены на рассылку миллионов писем избирателям с просьбой внести пожертвования в фонд Трампа.

Как отмечает ТАСС, Трамп подал документы на переизбрание в Федеральную избирательную комиссию в день инаугурации 20 января 2017 года. По словам аналитиков, до него так не делал ни один президент США. Обычно американские лидеры начинают свою избирательную кампанию через два года после прихода к власти.

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