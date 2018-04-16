Мэр Пскова посетовал на божественный запрет «стереть пиндосов с лица земли»

Мэр города Пскова Иван Цецерский считает, что американцев легче стереть с лица земли. Таким мнением чиновник решил поделиться с секретарем Генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком, выложившим снимок из Дамаска на своей странице в Instagram.

«Пиндосам вы ничего не докажите, они заврались так, что их легче стереть с лица земли, но Господь это запрещает!» — написал Цецерский в комментарии к фото. Глава Пскова также признался, что лично нуждается в Турчаке, и попросил его быть осторожнее в ходе поездки по Сирии.

Сирия... Дамаск... Старый город... #сирия #дамаск #старыйгород Фото опубликовано @er_turchak

Башар Асад принял делегацию «Единой России» в воскресенье, 15 апреля. До этого ее члены посетили провинцию Хомс и Пальмиру.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция обстреляли территорию Сирии крылатыми ракетами. Поводом для бомбежек стала сброшенная на город Дума под Дамаском хлорная бомба, о чем сообщали повстанцы. Целью ударов стали объекты, якобы задействованные в производстве химического оружия. Сирийское правительство и Россия не подтвердило информацию о применении в ближневосточной республике химоружия и заявило, что это провокация.

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