Осужденного за хищение миллиардов рублей банкира освободили от наказания

Мосгорсуд освободил от наказания бывшего председателя совета директоров и владельца банка «Евротраст» Андрея Крысина, осужденного на 8 лет за хищение у вкладчиков 3,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.

«Решением апелляционной инстанции наказание Крысину смягчили до 7 лет и 9 месяцев со штрафом в размере 800 тысяч рублей. На основании части 2 статьи 81 УК РФ ("Освобождение от наказания в связи с болезнью") от отбывания наказания в виде лишения свободы освободили в связи с наличием тяжелого заболевания; наказание в виде штрафа в размере 800 тысяч рублей, назначенное Крысину, постановили исполнять самостоятельно», — сообщил представитель суда.

В 2017 году Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор банкиру, бывшим председателю правления «Евротраста» Петру Журину и его заместителю Ольге Бочаровой. Их признали виновными в выводе активов из кредитной организации.

Журин и Бочарова получили 6 и 5,5 лет колонии соответственно и по 500 тысяч рублей штрафа каждый. Им Мосгорсуд после апелляционной жалобы снизил сроки на 3 и 2 месяца.

Материалы по теме Зачистка в секторе Накроет ли Россию новой волной банковского кризиса

Уголовное дело в связи с хищением средств вкладчиков «Евротраста» было возбуждено следственным департаментом МВД РФ по статье о мошенничестве в особо крупном размере летом 2014 года по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Аудиторы агентства выявили вывод средств из банка после отзыва у него лицензии 11 февраля 2014 года.

Банк «Евротраст» в ноябре 2013 года перестал принимать вклады физических лиц. Это решение банк объяснил ухудшением общей экономической ситуации в стране.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!