Житель Пскова справил нужду на дороге и угодил на панораму «Яндекса»

Пользователи сети заметили на «Яндекс»-панораме Чудской улицы в Пскове мужчину, присевшего справить нужду прямо на дороге.

Житель Пскова спустил штаны и разместился на обочине проезжей части позади белого фургона. «Солдат НАТО минирует машину», — комментирует увиденное автор Twitter-аккаунта «Загнивающий Запад».

Фото: Google Street View

Его подписчики отмечают, что, помимо главного героя панорамы, в глаза бросается различимый номер автомобиля, возле которого тот расположился. Пользователи предлагают передать привет владельцу авто.

Это не первый раз, когда камеры сервисов, составляющих панорамы улиц, фиксирует россиян, когда они не ожидают. Так, Google запечатлел на интерактивных картах жителей Новоалтайска, которые в неопределенных позах лежали возле частного дома. Пользователи не могли понять, находились ли жители алтайского города в момент съемки в нетрезвом состоянии или просто утомились и прилегли отдохнуть.

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