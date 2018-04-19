В Кемерове передумали отменять салют из-за пожара в «Зимней вишне»

Кемеровские власти получили письмо от Совета ветеранов с просьбой устроить традиционный фейерверк 9 мая, несмотря на трагедию в «Зимней вишне». Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Мэрия, по данным «Интерфакса», уже успела отменить соответствующий тендер. После обращения она организовала онлайн-голосование.

Большинство участников (57 процентов) поддержали позицию ветеранов. Не проводить ничего предложил каждый пятый опрошенный, 16 процентов проголосовали за компромиссное решение — запустить светящиеся шары.

25 марта в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» произошел пожар, в котором из-за халатности должностных лиц и множества нарушений противопожарных норм, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По одной из версий, причиной возгорания стала неисправная проводка, по другой — поджог. По факту произошедшего расследуется несколько уголовных дел, арестованы семь человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



