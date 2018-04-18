Кемеровских прокуроров уличили в нежелании проверять «Зимнюю вишню»

Прокуроры Кемерова и Кемеровской области исключили торговый центр «Зимняя вишня» из плановых проверок, сообщает Следственный комитет со ссылкой на документы надзорного ведомства.

Следователи выясняют, по каким причинам ТЦ с 2016 года не проверяли на соблюдение норм пожарной безопасности. В связи с исключением «Зимней вишни» из плана проверок СК допросил прокурора города Кемерово и его помощника. Как сказал кемеровский прокурор, городское ведомство руководствовалось «разъяснениями вышестоящего руководства», добавили в СК.

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин 14 апреля заявил, что проверкам «Зимней вишни» препятствовали высокопоставленные чиновники. По его словам, в 2016 году противопожарная служба планировала инспекцию, но «в этот процесс вмешалось одно высокопоставленное должностное лицо». Подробностей Бастрыкин не сообщил.

В начале апреля следователи провели выемку документов в кемеровском управлении МЧС и обыскали дом руководителя ведомства.

Пожар в ТЦ произошел 25 марта, погибли 64 человека, из них 41 ребенок. СК расследует уголовное дело по нескольким статьям, арестованы восемь человек, в том числе начальник пожарного звена Сергей Генин, которого обвинили в халатности при тушении огня.

Основной версией возгорания следователи называли замыкание электропроводки. Предварительно эти данные подтвердила экспертиза МЧС, которая выяснила, что замыкание произошло из-за протекавшей крыши.

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