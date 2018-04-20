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Глава Крыма рассказал о превысивших лучшие времена с Украиной показателях

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Сергей Аксенов

Крым уже вышел на показатели, превышающие все лучшие годы в составе Украины. Об этом, выступая на четвертом Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ), заявил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, лучший бюджет Крыма в составе Украины составлял 22 миллиарда рублей. На сегодняшний день бюджет 2018 года без федеральной поддержки, которая превышает бюджет Крыма в разы, составит около 53 миллиардов. Кроме того, правительство РФ выделяет ежегодно от 60 до 90 миллиардов рублей на реализацию различных инфраструктурных проектов.

В свою очередь, заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак отметил, что несмотря на санкции, водную, транспортную и продовольственную блокаду Крыма, удалось добиться заметных положительных результатов в развитии республики.

В частности, ВРП Крыма вырос с 185 миллиардов рублей в 2014 году до 341 миллиарда рублей в 2017 году. В настоящее время в республике реализуется масштабная федеральная целевая программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя. В частности, одновременно модернизируется более 650 объектов производственной и общественной инфраструктуры общей стоимостью более 800 миллиардов рублей.

Самым свежим примером этой деятельности, по словам выступавшего, служить открывшийся новый терминал аэропорта Симферополь, построенный в рекордно короткие сроки. В самое ближайшее время будет запущено движение по Крымскому мосту.

В Крыму функционирует особая экономическая зона, которая является важным инструментом для привлечения в регион инвестиций. На сегодняшний день зарегистрировано 1700 участников свободной экономической зоны, а общий объем инвестиционных соглашений превышает 190 миллиардов рублей, рассказал зампред правительства. Реализация этих проектов позволит создать более 55 тысяч новых рабочих мест. Объем уже реализованных проектов на сегодняшний день составляет около 30 миллиардов рублей, создано 30 тысяч новых рабочих мест.

При этом, в регионе еще достаточно проблем, отметил зампред правительства. Это и логистические проблемы и сложности, возникающие в предпринимательской деятельности и многое другое, над чем еще предстоит работать. Тем не менее, положительные результаты от проделанной за последние 4 года работы не заметить невозможно, отметили участники форума.

«Мы шли по пути проб и ошибок, по пути испытаний, и мы их прошли, конечно не без сучка и задоринки, но достаточно успешно, — отметил Сергей Аксенов. — Было огромное желание реализовать все поставленные задачи, и именно это желание явилось драйвером быстрого развития».

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