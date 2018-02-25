Глава Крыма нашел способ улучшить отношения с Украиной

Наладить отношения между Крымом и Украиной можно только с помощью «сарафанного радио». Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире программы «Итоги недели» на НТВ.

«Там — это лучшее средство общения на сегодняшний день, поскольку СМИ, вы видите, преследуются на Украине, несмотря на то что они заявляют о том, что они — демократическое государство», — сказал он.

По словам чиновника, украинские СМИ не могут сообщать достоверную информацию о ситуации в Крыму, но получить объективные сведения можно через интернет или на самом полуострове. Он отметил, что ежегодно в Крым с территории Украины прибывает до 500 тысяч украинцев.

«У нас нет никакого предвзятого отношения. Наши друзья, братья, пожалуйста. Ради бога. Всем, кто с мирными намерениями приехал, будем рады», — подчеркнул Аксенов.

На референдуме в марте 2014 года 90 процентов проголосовавших жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией. В том же месяце соответствующий закон подписал российский лидер Владимир Путин. Украина и большинство западных стран не признают Крым частью России и считают результаты референдума незаконными. Москва настаивает, что полуостров вошел в состав России на законных основаниях.

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