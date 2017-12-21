Глава Крыма пожаловался на нескончаемый поток украинских шпионов

В Крыму регулярно задерживают украинских шпионов. Об этом в четверг, 21 декабря, в эфире телеканала «Крым 24» заявил глава республики Сергей Аксенов, передает «Крыминформ».

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«Задержание украинских шпионов происходят регулярно. Все они дают признательные показания, тут же идут на сотрудничество со следствием. У них нет идеологии, нет любви к своей Родине. Они быстро сдают все, что им там говорили, какие давали указания в управлении разведки Украины», — пояснил он.

10 октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов пообещал, что в ближайшее время в Россию с Украины будут ездить «только шпионы и разведчики».

В ночь на 21 декабря Служба безопасности Украины заявила о задержании «агента российских спецслужб» в секретариате правительства. По утверждению силовиков, задержанный Станислав Ежов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур.

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