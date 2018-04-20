Россия и Украина разорвали информационное сотрудничество

Действие соглашения между Россией и Украиной о сотрудничестве в области информации прекращено. Об этом говорится в официальном сообщении российского МИД, опубликованном на портале правовой информации.

Документ был подписан в феврале 1998 года. Стороны тогда договорились способствовать созданию благоприятных условий для широкого и свободного распространения информации и содействовать сотрудничеству между СМИ двух стран.

Ранее, 21 марта, Правительство Украины разорвало программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

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