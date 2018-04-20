Девушка попыталась прикурить сигарету от свечи в церкви

Магнитогорские подростки устроили фотосессию в местном храме, ставшую предметом для полицейской проверки из-за одного из снимков, на котором девушка будто бы прикуривает сигарету от свечи в церкви, передает РИА Новости.

«В настоящее время полиция установила личности всех несовершеннолетних, в том числе девочки-подростка, которая была изображена на фотографии. Проверка по данному факту продолжается», — сообщили агентству в пресс-службе областного главка МВД.

Материалы по теме «Церковь не может пойти в другую сторону» Что говорит приговор Соколовскому об отношениях общества, медиа, РПЦ и власти

Стражи порядка заинтересовались инцидентом после публикации снимков в соцсетях.

«Посмотреть бы родителям этих восьмиклассников в глаза!!! Анонимно, пожалуйста...» — отметил автор поста в паблике «Типичный Магнитогорск» во «ВКонтакте» в четверг, 19 апреля.

9 февраля сообщалось, что краснодарский студент, затушивший сигарету об икону на входе в храм, получил девять суток административного ареста за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП). Молодой человек сам выложил фотографию с окурком перед иконой в соцсети, после чего настоятель храма обратился к стражам порядка.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!