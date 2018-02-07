Курильщик прожег лик архангела Михаила, похвастался и скрылся

Краснодарские полицейские ищут мужчину, который затушил окурок об икону святого архангела Михаила у входа в один из местных храмов, пишет «Комсомольская правда — Кубань» со ссылкой на пресс-службу краевого главного управления МВД.

«По выявленным в социальных сетях материалам назначена проверка, по окончании которой будут приняты соответствующие меры», — сказали в ведомстве.

В полицию обратился настоятель храма, потребовавший найти вандала. В разговоре с изданием священнослужитель предположил, что молодой человек испортил икону либо по глупости, либо ради лайков в социальных сетях.

Во вторник, 6 февраля, один из пользователей Instagram выложил в своем аккаунте несколько фотографий, на которых молодой человек подносит сигарету к лику святого и тушит ее об икону. После критики в свой адрес автор удалил снимки.

Несколько лет назад возле этого же храма подожгли такое же изображение архангела Михаила. Тогда оно полностью сгорело, а виновников не нашли, уточняет «Комсомольская правда».

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