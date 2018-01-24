В российских храмах появились тактильные иконы

Тактильные иконы для людей с проблемами зрения появились в 26 храмах России. Об этом сообщил художник Олег Зон, передает ТАСС.

«Это особые образы, их можно потрогать руками, чтобы осязать изображение святого. Работы выполнены в технике высокий рельеф, то есть это резные иконы, которые можно прочесть тактильно», — пояснил Зон.

По его словам, сотрудники мастерской передали иконы в храмы Подмосковья, Тверской, Ижевской областей и Новой Москвы, 26-я по счету икона вскоре появится Борисо-Глебском храме подмосковного города Раменское. На ней изображен архиепископ Лука Крымский (Воино-Ясенецкий).

Тактильные иконы уже есть в Троице-Сергиевой лавре. Они находятся в храмах Московской духовной академии и храме явления Божией Матери преподобному Сергию Радонежскому, который стоит на территории детского дома для слепоглухих.

В сентябре 2017 года студентка Дарья Федорова проанализировала смывы с икон из московских церквей в рамках проекта «Путешествие человеческого микробиома». В результате были обнаружены условно-патогенные организмы, в том числе стафилококки и кишечные палочки. В РПЦ назвали анализ незаконным и неуместным.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!