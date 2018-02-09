Потушившему сигарету об икону студенту дали девять суток ареста

Студент из Краснодарского края, затушивший сигарету об икону на входе в храм Михаила Архангела станицы Мартанская, получил девять суток ареста. Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального управления МВД.

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«Решением мирового судьи города Горячий Ключ 18-летний правонарушитель признан виновным в административном правонарушении по статье 19.3 КоАП ("неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции")», — сказал собеседник агентства. Подробности инцидента в полиции не сообщили.

Параллельно продолжается проверка Следственного комитета России с целью установить, попадает ли совершенное им деяние под уголовную статью об оскорблении чувств верующих (статья 148 УК РФ).

Ранее, 8 февраля, стало известно о задержании студента. Перед этим молодой человек опубликовал в соцсетях снимки, на которых он тушит сигарету об икону. В полицию обратился настоятель храма, потребовавший найти вандала.

18 января в Сочи судья прекратил дело в отношении местного жителя, оштрафованного за репост карикатур на Иисуса, на которых он изображен в виде тяжелоатлета, гимнаста, а также танцующим на стадионе.

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