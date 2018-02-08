Затушившего сигарету об икону студента задержали

Краснодарские полицейские задержали студента, который затушил сигарету об икону святого архангела Михаила у входа в один из местных храмов. Об этом в четверг, 8 февраля, «Интерфаксу» сообщили в региональном главке МВД.

Молодой человек задержан по статье 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») и доставлен в отдел полиции города Горячий Ключ.

Административное дело мировой судья будет рассматривать 9 февраля. Решается также вопрос о возбуждении уголовного дела, если в действиях юноши усмотрят оскорбление чувств верующих.

Студент выложил фотографию, на которой он запечатлен перед иконой с окурком в руках, в Instagram, но позже удалил ее. В правоохранительные органы обратился настоятель храма, потребовавший найти вандала. Священнослужитель предположил, что молодой человек испортил икону либо по глупости, либо ради лайков.

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