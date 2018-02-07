Чувства атеистов Казахстана приравняют к чувствам верующих

Казахстанские депутаты поддержали идею ввести в административный кодекс статью за оскорбление чувств атеистов, пишет «Азаттык». Инициатором внесения поправок в действующее законодательство выступило министерство по делам религий Казахстана.

В уголовном и административном кодексах республики уже есть статьи «за оскорбление религиозных чувств», но в них не упоминались атеисты. Теперь за «оскорбление чувств и достоинства верующих или неверующих по мотивам отношения к религии» предлагается наказывать крупным штрафом: более 120 тысяч тенге (372 доллара) для обычных граждан и 481 тысяча тенге (1500 долларов) — для юридических лиц.

По словам вице-министра по делам религий и гражданского общества Берика Арына, чувства верующих и неверующих предложили уравнять, потому что речь в данном случае «идет о чувствах и достоинстве людей в целом, вне зависимости от отношения к религии».

«Это личные права и свободы граждан — верить или не верить, — и никто не может их оскорблять или унижать по этому поводу», — сказал вице-министр, добавив, что сейчас в стране даже атеисты стали бояться высказываться на тему религии.

В начале февраля руководство нескольких школ в Казахстане через суд запретило ученицам ходить на занятия в платках, сообщал телеканал «Астана». Согласно решению суда, подобный запрет правомерен, поскольку в законе «Об образовании» страны платок не входит в комплект школьной формы. За отправку девочки в школу в платке родителей может ждать штраф.

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