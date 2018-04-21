Журналисты попытались штурмом прорваться на фильм «Ню» в Москве

Скандал между журналистами и организаторами разгорелся во время Московского международного кинофестиваля. Устроители не пускали кинокритиков на показ российского фильма «Ню», передает корреспондент «Ленты.ру», снявший произошедшее на видео.

Желающих попасть на сеанс оказалось намного больше, чем предполагалось. На лестнице и перед входом в зал началась давка. Охранники принялись всех расталкивать, повышать голос и угрожать. Журналисты в свою очередь требовали открыть второй зал и вызвать администратора. Устроители пригрозили критикам лишить их аккредитации на фестиваль.

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«Мы давили друг друга, пытаясь пройти в зал. Запустили меньшую часть толпы, примерно человек 30, потом сказали, что все заполнено. Люди просились посидеть на лестнице, посмотреть стоя, но получили жесткий отказ, а организаторы вызвали дополнительную охрану, спровоцировав еще больший конфликт, который чуть не перерос в потасовку. Помимо журналистов в толпе были и обычные люди», — сообщает редактор «Ленты.ру».

На видео устроители фестиваля пообещали критикам организовать дополнительный сеанс в другой день, но их этот вариант не устраивал: журналисты настаивали на том, чтобы их пустили на фильм, так как в следующие дни они будут смотреть иные картины.

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