Победителем ММКФ стал «Хохлатый ибис»

Победителем 39-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) стал документальный фильм «Хохлатый ибис» китайского режиссера Лян Цяо. Такое решение приняло жюри смотра в четверг, 29 июня, передает корреспондент «Ленты.ру».

Картина получила главный приз фестиваля — награду «Золотой Святой Георгий».

«Хохлатый ибис» рассказывает историю пекинского репортера Винса Кана, который возвращается в родной город, чтобы снять сюжет о редкой птице. В ленте поднимается проблема экологии в современном Китае.

«Серебряный Святой Георгий» за режиссуру присудили турецкому режиссеру Фикрету Рейхану за картину «Желтая жара» о семье нелегальных иммигрантов.

Спецприза жюри удостоился российский фильм «Мешок без дна» Рустама Хамдамова. Главные роли в картине исполнили Анна Михалкова, Кирилл Плетнев, Сергей Колтаков и Елена Морозова.

Жюри ММКФ-2017 возглавил финский режиссер Йорн Йохан.

Ранее в четверг были объявлены лучшие ленты фестиваля по версии жюри российской кинокритики. Обладателями награды стали «Мешок без дна» и аргентинская «Симфония для Аны» режиссеров Эрнесто Ардито и Вирны Молины.

Московский международный фестиваль в 2017 году открылся 22 июня. В четверг проходит церемония закрытия смотра.