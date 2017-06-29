Названы лучшие фильмы ММКФ по версии кинокритиков

Приз жюри российской кинокритики на 39-м Московском международном кинофестивале получили два фильма. Об этом в четверг, 29 июня, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Обладателями награды стали российская картина «Мешок без дна» Рустама Хамдамова и аргентинская лента «Симфония для Аны» режиссеров Эрнесто Ардито и Вирны Молины.

Специального упоминания удостоился «Апрельский сон длиной в три года» японского кинематографиста Рютаро Накагавы, который также получил приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ).

В «Мешке без дна» использован эффект «Расемон»: история рассказана от лица нескольких персонажей, чьи версии событий расходятся. Этот прием получил название в честь одноименного фильма Акиры Куросавы, в основу которого легли рассказы Рюноскэ Акутагавы «В чаще» и «Ворота Расемон». Действие картины Хамданова разворачивается во времена правления Александра II.

«Симфония для Аны» показывает Аргентину накануне переворота 1976 года. Лента повествует о двух школьницах, чья жизнь меняется под давлением политических событий.

Московский международный фестиваль в 2017 году проходит с 22 по 29 июня.