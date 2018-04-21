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Мосты Вильнюса увешали свастиками

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Флаги с изображением свастики обнаружили на трех мостах литовского Вильнюса в четверг, 20 апреля. Об этом сообщил портал Delfi.

Нацистскую символику заметили на мостах проспекта Лайсвес, улицы Прамонес и улицы Шило. Все изображения были прикреплены к перилам при помощи цепей.

Как сообщает издание, на данный момент флаги сняты, ведется расследование.

В феврале неизвестные нарисовали свастики и написали оскорбительные надписи на посольстве Польши в Израиле. Надписи на английском языке содержали оскорбления в адрес поляков и обвинения в убийствах. За несколько дней до этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что во время холокоста «были польские исполнители, а были и еврейские». Это высказывание вызвало негативную реакцию со стороны израильских политиков.

В декабре 2017 года антисемитскими надписями разрисовали несколько зданий в Одессе, связанных с еврейской диаспорой. В частности, неизвестные разрисовали здание областного архива и музей холокоста.

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