Посольство Польши в Израиле изрисовали свастиками

Израильская полиция ищет неизвестных, которые оставили оскорбительные надписи и нарисовали свастики на объектах на территории посольства Польши в Тель-Авиве. Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает «9 канал».

«Некоторое время назад поступило сообщение об оскорбительных надписях, оставленных на доске объявлений и входных воротах польского посольства в Тель-Авиве. Полиция начала расследование и собирает показания для выявления правонарушителей», — сообщили в пресс-службе полиции.

Надписи на английском языке содержат оскорбления в адрес поляков и обвинения в убийствах.

17 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что во время холокоста «были польские исполнители, а были и еврейские». Это высказывание вызвало негативную реакцию со стороны израильских политиков.

В январе власти Израиля раскритиковали польский законопроект, который запрещает любые высказывания о причастности Польши к преступлениям нацистской Германии. Пакет поправок к закону об Институте национальной памяти предусматривает до трех лет лишения свободы за выражение «польские лагеря смерти» и другие подобные.

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