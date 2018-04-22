Пьяный эстонец избил украинца в Литве из-за спора о России

Эстонец и украинец подрались в литовском городе Каунас после спора о российско-украинских отношениях. Потасовка завязалась в одном из баров в центре города, сообщает местное отделение агентства Sputnik со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

Как отмечает издание, мужчины выпили, после чего между ними разгорелся политический спор. Словесная перепалка в итоге переросла в драку на улице. Эстонец повалил украинца на землю и стал пинать. Последнего доставили в больницу с небольшими травмами.

Виновник не стал отрицать содеянное и заявил, что сожалеет о произошедшем.

Пострадавший в свою очередь сказал, что у него нет претензий к напавшему, и попросил прекратить досудебное расследование. По его словам, он приехал в Литву из Украины несколько дней назад с намерением жить и работать в прибалтийской стране, но после случившегося захотел вернуться на родину.

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