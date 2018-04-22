Голый американец расстрелял любителей вафель

Мужчина устроил стрельбу в кафе в пригороде американского Нэшвилла (штат Теннесси), есть погибшие. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на полицию города в воскресенье, 22 апреля.

Инцидент произошел ночью в Антиохе в заведении, специализирующемся на выпечке вафель. Очевидцы описали стрелка как белого короткостриженного мужчину, вооруженного винтовкой. Один из посетителей дал злоумышленнику отпор и отобрал оружие. Во время драки и бегства с преступника упал плащ, оказалось, что мужчина пришел в кафе абсолютно голым.

В результате нападения погибли три человека, еще четверо получили ранения.

Полиция уже опознала злоумышленника по машине, на которой он приехал в кафе. Им оказался 29-летний Трэвис Рейнкинг (Travis Reinking) из штата Иллинойс. Он объявлен в розыск.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!