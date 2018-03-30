Расстрелявшего школьников во Флориде завалили сочувственными письмами

Находящегося в заключении 19-летнего Николаса Круза, расстрелявшего 17 учеников в американском штате Флорида, завалили сочувственными и любовными письмами. Об этом сообщает CNN.

В тюрьму, где содержится молодой человек, пришло от 100 до 200 писем, в которых жители США и других стран, в том числе мужчины, выражают ему поддержку и сочувствие. Сообщается, что некоторые женщины и девушки отправляют свои фото в нижнем белье, а кто-то даже предлагает Крузу материальную помощь.

Адвокат стрелка Говард Финкельштейн (Howard Finkelstein) сообщил телеканалу, что никогда раньше не видел такого большого количества писем, адресованных подсудимому. Кроме того, ему не пришло ни одного осуждающего послания.

«Некоторые люди думают: "Бедняжка, я могу ему помочь, я могу стать важной частью его жизни", — прокомментировала CNN ситуацию психотерапевт. — Они выросли в насилии и нечувствительны к нему. В некоторых случаях опасность их даже привлекает».

Вся галерея «Скорострельный боженька» Продолжить Девушка прибывает на церемонию, посвященную праву владеть оружием, в Церковь объединения и всеобщего мира в Пенсильвании Фото: Eduardo Munoz / Reuters 1 /10

По словам адвоката, Круз не знает о существовании писем. Ему запрещено доставлять корреспонденцию, так как он находится под особым надзором с целью предотвращения самоубийства. Узнать о посланиях он может только от адвоката. Финкельштейн сообщил, что рассказал молодому человеку лишь о письмах религиозного содержания.

Обвинение запрашивает для Круза смертную казнь. Защита в свою очередь требует 34 пожизненных сроков в обмен на признание вины подсудимым.

14 февраля Круз открыл стрельбу в своей бывшей школе в Паркленде (штат Флорида). В результате погибли 17 человек и не менее 14 получили ранения. Молодой человек был задержан. Сообщалось также, что сотрудников ФБР как минимум два раза предупреждали об угрозе со стороны Круза. В обоих случаях они не передали эту информацию местным силовикам.

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