В погоне за Telegram Роскомнадзор обрушил продажи электронных ОСАГО

Из-за блокировки Роскомнадзором IP-адресов Google возникают проблемы с оформлением электронных полисов ОСАГО, их продажи рухнули в четыре раза. Об этом предупредил Российский союз автостраховщиков (РСА) на своем сайте.

«РСА информирует, что в настоящий момент наблюдается проблема с работой сервиса защиты от спама Google reCAPTCHA (защитный код для распознавания пользователя — прим. «Ленты.ру») ввиду блокировки Роскомнадзором IP-адресов компании Google. В связи с этим наблюдаются проблемы с прохождением авторизации в модуле для обращения граждан и подсистеме Е-Гарант», — говорится в сообщении.

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Система E-гарант обеспечивает переадресацию между сайтами страховщиков через сайт РСА.

С 12 до 13 часов 23 апреля было продано 49 полисов, при том что в среднем в это время оформляется около 300 полисов, отмечает ТАСС.

Роскомнадзор 23 апреля отверг причастность к блокировке стартовой страницы Google.ru в России, а также к недоступности ресурсов Googlе, отвечающие за капчи.

Ведомство ранее внесло в реестр запрещенной информации несколько IP-адресов Google, объяснив, что через них Telegram продолжает работать в России.

Массовые блокировки IP-адресов начались 16 апреля, после того, как Таганский суд постановил ограничить доступ к Telegram в России из-за отказа владельцев мессенджера предоставить ФСБ алгоритм расшифровки переписки пользователей. Также Роскомнадзор ограничивает доступ к VPN и прокси, позволяющими пользоваться заблокированным сайтами в обход запрету. При этом Telegram по-прежнему преимущественно доступен в России.

В первом квартале нынешнего года через интернет было оформлено 42 процента всех проданных в России полисов ОСАГО — 3,4 миллиона штук.

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