Международный суд признал обвинения Родченкова голословными

Спортивный арбитражный суд (CAS) на своем сайте опубликовал мотивировочную часть на апелляции российского лыжника Александра Легкова и бобслеиста Александра Зубкова на лишение медалей Олимпийских игр в Сочи.

Комиссия CAS не обнаружила прямых доказательств того, что Легков нарушал антидопинговые правила во время Игр-2014. Также не было обнаружено подтверждений подмены допинг-проб российского лыжника. Арбитры указали, что показания бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который обвинил Легкова в подмене анализов, не подкреплены доказательствами.

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«Что касается заявления Родченкова о том, что он может вспомнить, как поменял образцы мочи Легкова 23 февраля 2014 года, комиссия арбитров отметила, что записи его дневника не содержат никаких ссылок на замену пробы. Соответственно, показания Родченкова являются голословными утверждениями, не подтвержденными никакими доказательствами», — говорится в заявлении.

Наказание Зубкова было частично поддержано комиссией CAS, потому что в его пробе было обнаружено аномальное содержание соли. Экспертиза ДНК подтвердила, что анализ был сдан бобслеистом. Панель арбитров пришла к выводу, что спортсмен собирал чистую мочу до Игр для обеспечения последующей замены. Соль была добавлена в его анализы для сокрытия факта подмены. CAS решил, что таким образом спортсмен нарушил антидопинговые правила.

1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 россиян, аннулировав их пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. В их число вошел Легков. Также суд подтвердил, что еще 11 спортсменов, в том числе Зубков, были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил, однако заменил пожизненное отстранение на запрет на участие в Играх-2018 в Пхенчхане.

43 российских спортсмена, участвовавшие в Играх в Сочи, были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил после расследования независимой комиссии Международного олимпийского комитета. МОК аннулировал их результаты с Олимпиады-2014 и пожизненно отстранил от участия в Играх.

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