Фитнес-тренер напомнил бизнесмену приемы рэкетиров в охоте за миллионом долларов

Сотрудники МВД задержали двух жителей Самары, обвиняемых в вымогательстве одного миллиона долларов у местного бизнесмена. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Как установили полицейские, предпринимателя избили возле дома. Через несколько дней в центре Самары неизвестный плеснул воду в лицо его жене. Затем произошло несколько поджогов производственных зданий и офиса, принадлежащих потерпевшему.

После этого вымогатели позвонили бизнесмену и потребовали за спокойствие его семьи миллион долларов, пригрозив, что в случае отказа платить, его супруге вместо воды плеснут в лицо кислоту, а имущество сожгут.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что рэкетом занимались 32-летний фитнес-тренер спортивного центра Самары и его 23-летний знакомый.

По решению суда подозреваемые арестованы, им предъявлено обвинение в вымогательстве.

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