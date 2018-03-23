Банда из сотрудника угрозыска и шестерых безработных похитила человека в Москве

Сотрудники полиции и ФСБ задержали в столице банду из семи человек, подозреваемую в похищении мужчины и вымогательстве у него 20 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 23 марта, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

По данным источника агентства, в банду входили оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОВД «Западное Дегунино» и шестеро безработных граждан. В ноябре прошлого года сообщники, угрожая огнестрельным оружием, усадили мужчину в машину и двое суток катали по Москве и Подмосковью, требуя денег. После того, как тот согласился передать миллионы, его отпустили.

В отношении подозреваемых возбуждены дела о похищении человека, незаконном лишении свободы и вымогательстве, по факту участия в преступлении полицейского в МВД проводят служебную проверку.

5 марта в Камышине нашли пропавшую 11-летнюю девочку. Выяснилось, что школьницу похитил сотрудник магазина ее отца и четыре дня удерживал в своей квартире. Грузчик так и не смог объяснить следователям мотивы совершения преступления.

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