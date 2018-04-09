Бывшие детдомовцы нажились на сиротах

В Кемеровской области несколько бывших воспитанников детских домов похищали сирот-подростков, вымогали у них деньги и заставляли переписать на себя квартиры. Об этом сообщается на сайте областного управления Следственного комитета.

По данным следствия, в городе Белово 29-летняя выпускница детдома предложила некоторым своими знакомым по детскому учреждению заниматься вымогательством. Они платили сиротам за информацию, кому из воспитанников вскоре исполнится 18 лет. Подростков затем похищали, держали в плену, запугивали, шантажировали или обманывали, чтобы получить их деньги и имущество, утверждают в СК.

Некоторые из подростков, узнав о вымогателях, пытались обезопасить себя. Например, один молодой человек за несколько дней до своего совершеннолетия уехал в другой город. Подозреваемые узнали, где он находится, приехали туда, выманили его из дома, силой посадили в машину и отвезли обратно в Белово. Его держали в арендованной квартире и контролировали все его передвижения, а в день рождения отвели в банк для оформления банковской карты, с которой перечислили на свой счет 600 тысяч рублей.

Задержаны девять подозреваемых, 29-летняя женщина признала вину и частично возместила ущерб. Ее дело выделено в отдельное производство, предъявлены обвинения в совершении восьми преступлений по статьям о мошенничестве, краже, похищении, вымогательстве и грабеже. Остальные восемь человек вину не признали, уточнили в СК.

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