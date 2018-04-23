Власти Московской области рассказали о строительстве новой эстакады

Генеральный подрядчик строительства многоуровневой транспортной развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе приступает к работам по третьему пусковому комплексу. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в понедельник, 23 апреля.

«В настоящий момент на стройплощадку завозится техника, оборудование и материалы, уже обустроен штаб строительства третьего пускового комплекса. В ближайшие дни подрядчик приступит непосредственно к строительным работам», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков.

Новая эстакада обеспечит удобный выезд для жителей Павшинской Поймы в сторону области, соединит микрорайон с Волоколамским шоссе, в целом разгрузит автомобильный трафик в районе жилой застройки. Кроме того, в ходе реализации третьего пускового комплекса будет построен путепровод протяженностью 388,5 метров и подходы к нему, уточняется в сообщении.

«Строители выполнят переустройство кабельных линий, устройство наружного освещения и дождевой канализации. Также будет произведена реконструкция 490 метров Волоколамского шоссе и боковых проездов. По окончании строительства предусмотрена компенсационная высадка 1 927 деревьев и 2 633 кустарников», — отметил директор проекта Петр Пономарев.

Завершение строительно-монтажных работ на первом и втором пусковых комплексах запланировано на конец 2018 года, третий комплекс заработает в 2019 году.

Общая длина развязки составит около девяти километров, пропускная способность нового объекта превысит 80 тысяч автомобилей в сутки.