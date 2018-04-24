Найден способ управлять снами

Исследователи медиалаборатории Массачусетского технологического института в США разработали прибор Dormio, который предназначен для увеличения продолжительности гипнагогии (микроснов) — промежуточного состояния между сном и бодрствованием. По мнению ученых, пребывание человека в долгом микросне может улучшить его творческие способности. Об этом пишет Motherboard.

В состоянии гипнагогии человек может испытывать слуховые, зрительные и тактильные галлюцинации, однако чаще всего переживания между сном и бодрствованием не запоминаются.

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Dormio испытали на шести добровольцах. Изначально оно состояло из микроконтроллера Arduino, установленного на перчатке с датчиком давления, и электроэнцефалографа (ЭЭГ). Испытуемый, прежде чем заснуть, сжимал ладонь в перчатке в кулак, надавливая на датчик.

В то же время ЭЭГ регистрировал активность головного мозга. Когда человек засыпал, датчики посылали сигнал роботу Jibo, который произносил фразу «Не забудьте подумать о кролике» или «Не забудьте подумать о вилке». Чтобы предотвратить более глубокое погружение в сон, робот произносил имя добровольца и фразу «Вы засыпаете».

В новой версии Dormio ЭЭГ заменили на датчик частоты сердечных сокращений, Jibo — на приложение в смарфтоне, а датчик давления — на сенсор, отслеживающий напряжение мышц.

В состоянии гипнагогии испытуемые отвечали на вопросы робота, который записывал их ответы. Результаты эксперимента показали, что хотя не все добровольцы запомнили ответы, они видели образ того, о чем им предлагалось подумать. По словам ученых, это значит, что в их распоряжении есть работоспособная система контроля микроснов.

Во второй части эксперимента добровольцев попросили сочинить историю с ключевым словом, которое они услышали в состоянии гипнагогии. История должна была быть основанной на увиденном в микросне. Чем оригинальнее был рассказ, тем больше баллов получал участник. Использование Dormio способствовало более творческому подходу к задаче, и пять из шести добровольцев набрали больше баллов, чем в контрольном тесте.

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