Создателя «Мира» избили в подмосковной деревне

В деревне Лызлово (Московская область) жестоко избили одного из создателей платежной системы Мир и ГЛОНАСС Сергея Нагибина. Об этом во вторник, 24 апреля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Инцидент произошел в середине апреля. По предварительным данным, конфликт между Нагибиным и неизвестными злоумышленниками произошел на финансовой почве. Обидчики потерпевшего хотели вернуть долг», — сказал он.

Как отмечает РЕН ТВ, пострадавший получил травму при нападении. Врачи диагностировали у него резаную рану правой кисти, ушиб мягких тканей левой кисти и левой голени.

26 февраля стало известно, что в столице ограбили Юрия Майорова, учредителя компании «Нейросеть» и разработчика криптовалюты PRIZM.

Майоров обратился в полицию ночью 23 февраля. Он сообщил, что на улице Исаковского четверо неизвестных насильно посадили его в автомобиль Mercedes, избили и открыто похитили сумку, в которой находились 20 тысяч долларов, документы, два телефона и ноутбук. Злоумышленники некоторое время возили потерпевшего по городу, а затем высадили на улице Борисовские Пруды и скрылись.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!