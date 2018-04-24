Украина определилась с желаемой численностью миротворцев в Донбассе

В зону вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях Украины следует ввести миротворческую миссию ООН численностью от 10 до 40 тысяч человек. Об этом в интервью «Би-би-си Украина» рассказал министр обороны страны Степан Полторак.

Министр подчеркнул, что сначала необходимо определить задачи миротворческой миссии.

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«Может быть два варианта: поддержание мира и принуждение к миру. Если речь идет о поддержании мира, то, по нашим расчетам, миссия может составить от 10 до 25 тысяч человек. Если речь будет идти о принуждении к миру, то цифра может быть от 35 до 40 тысяч человек», — рассказал Полторак.

Он указал, что через миротворческие миссии прошли более 20 тысяч украинских военнослужащих. На вопрос, разработало ли его ведомство план взаимодействия Вооруженных сил Украины с миротворцами, Полторак ответил: «У нас есть огромный опыт: многие офицеры, генералы, военнослужащие прошли миротворческие миссии — начиная от начальника Генштаба, завершая командирами частей. Поэтому мы четко понимаем, как надо взаимодействовать с миссией».

«Украина всегда выполняла свои обязанности. Сейчас настало время, когда мир должен помочь Украине», — заявил он.

Украина, Россия, США, Германия и Франция ведут переговоры о миротворческой миссии в Донбассе с сентября 2017 года. 13 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что «на сегодняшний день уже создается атмосфера, что миротворцы [в Донбассе] нужны, без миротворцев нельзя». По его словам, о желании принять участие в миротворческой миссии в регионе заявили уже более 40 стран, среди которых Канада, Австрия, Финляндия, Швеция и государства «Большой семерки».

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