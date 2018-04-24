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Стрельбы крейсера «Варяг» показали на видео

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Минобороны России / YouTube

В сети появилось видео с тактических учений в акватории Японского моря, в которых задействован флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг». Ролик опубликован на YouTube-канале Минобороны России.

Как видно на кадрах, «Варяг», в частности, наносит удар крылатыми ракетами по морской цели. Также на видео запечатлена стрельба из артиллерийских орудий крейсера.

Как пояснил «РГ: Русское оружие» капитан второго ранга Николай Воскресенский, «Варяг» выпустил крылатые ракеты комплекса «Базальт» по морскому щиту, имитирующему надводный корабль условного противника. «Крылатые ракеты успешно поразили цель, что подтвердили данные объективного контроля и визуальный осмотр мишени», — уточнил он.

В учениях, которые проходят в Японском море с 20 апреля, также приняли участие фрегаты «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов». Они совместно с «Варягом» выполнили артиллерийские стрельбы по береговой цели, имитирующей защищенные огневые точки и боевую технику условного противника. Безопасность в районе морского полигона обеспечивали 15 кораблей и вспомогательных судов Тихоокеанского флота, а также противолодочные самолеты морской авиации, добавил собеседник издания.

Ракетный крейсер «Варяг» был спущен на воду в 1989 году и с 1996-го является флагманом Тихоокеанского флота. Его главным ударным вооружением стали 16 пусковых установок противокорабельных крылатых ракет П-1000 «Вулкан». Кроме того,
крейсер оснащен спаренным 130-миллиметровым орудием, реактивными бомбометами и торпедными аппаратами.

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