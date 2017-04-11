Крейсер «Варяг» прибыл в южнокорейский порт Пусан

Флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг» в сопровождении морского танкера «Печенга» прибыл в порт Пусан в Республике Корея. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.

«В рамках визита моряки-тихоокеанцы встретятся с представителями командования Военно-морских сил Республики Корея, мэром города Пусан и генеральным консулом Российской Федерации. Военнослужащие Тихоокеанского флота смогут осмотреть достопримечательности города Пусан и проведут ряд совместных товарищеских матчей с корейскими моряками по игровым видам спорта», — пояснил Матвеев.

Он рассказал, что корабли посетили корейские школьники, учащиеся в филиалах Русской школы в Пусане, Сеуле и Инчхоне. «Большинство из учащихся — это этнические корейцы, которые обучаются по русской программе. Российские моряки провели для ребят экскурсии по боевым кораблям, ознакомили их с бытом тихоокеанцев и вооружением флагмана», — отметил он.

Корабли с 1 апреля находятся в дальнем морском походе, который продлится более двух месяцев. В рамках похода запланированы еще шесть неофициальных визитов и заходов в порты иностранных государств