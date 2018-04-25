В испанской деревне обнаружили бабушку-двойника Трампа

Испанская журналистка Паула Васкес опубликовала на своей странице в Instagram фотографию жительницы муниципалитета Кабана-де-Бергантиньос в испанской Галисии Долорес Лейс Антело (Dolores Leis Antelo). Для репортажа, посвященного последствиям недавних штормов, женщина позировала с мотыгой на ферме. Снимок моментально приобрел вирусный эффект из-за того, что Долорес, как посчитали журналисты, поразительно похожа на президента США Дональда Трампа.

Dolores Leis, onte, en Nantón ✍️🌾🌱 Фото опубликовано @trintadenovembro

Из Instagram фото переместилось в Twitter и другие соцсети, пользователи которых также признали в бабушке испанской глубинки сестру-близнеца американского президента.

Пока одни восхищаются сходством Долорес с президентом США, другие полагают, что женщине можно только посочувствовать. «Бедная женщина... Но да, сходство невероятное», — признают микроблогеры из Испании. Некоторые замечают, что для сравнения с Трампом сначала нужно было спросить разрешения у Антело, но этого сделано не было.

После популярности в сети Антело заинтересовались средства массовой информации. В частности, материал сельской жительнице посвятил американский журнал Newsweek.

«Один из них является лидером свободного мира и сидит в Белом доме, а другая живет в более скромном месте в испанской провинции, но они настолько похожи, словно были близнецами, разлученными при рождении», — начинает статью журналист Newsweek, иронично подмечая, что если заменить мотыгу на фото на клюшку для гольфа, сходство с Трампом станет еще более явным.

Антело рассказала, что в курсе своей популярности, хотя не понимает, почему стала знаменитой. «Наверное, это все из-за цвета моих волос», — догадывается старушка. У «двойника» Трампа нет смартфона с выходом в интернет, поэтому о своей славе она узнала от дочерей. Теперь соседи называют ее «двоюродным братом Трампа».

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