Тысячи плененных черепах нашли по «ошеломляющему зловонию»

В двухэтажном доме на юго-западном побережье Мадагаскара обнаружены 10 тысяч плененных черепах. Об этом сообщает National Geographic.

Полиция, а также сотрудники экологического центра пришли в дом из-за жалоб на невыносимый запах. Оказалось, что абсолютно всю доступную площадь устилали тела животных: они находились в настолько стесненных условиях, что не могли развернуться на месте.

Очевидец рассказал, что в помещении стояло «ошеломляющее зловоние», исходящее от фекалий черепах. Всего удалось вынести 9,8 тысячи изможденных, но живых животных, а также 180 мертвых особей. Среди них встретились и редкие виды.

В рамках спасательной операции сотрудники центра несколько раз возвращались в дом, в общей сложности заполнив черепахами шесть грузовиков.

Владельца особняка арестованы. Власти подозревают, что черепах планировали продавать как контрабандный товар. Специалисты отмечают, что злоумышленники либо сбывают мясо черепах на местом рынке, либо продают коллекционерам из стран юго-восточной Азии или Китая.

Издание отмечает, что на территории Мадагаскара ловля лучистых черепах в лесах находится вне закона. Тем не менее, животные часто становятся жертвами браконьеров из-за уникального узора на панцире.

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