Браконьера наказали за селфи с головами убитых медведей

В Коми суд оштрафовал браконьера, сделавшего селфи с головами убитых медведей. Об этом в понедельник, 5 марта, сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел в сентябре прошлого года в Удорском районе республики. 32-летний местный житель отправился в лес на охоту без соответствующего разрешения и застрелил там медведицу и медвежонка. После этого мужчина сделал селфи с их тушами и разместил снимки на своей странице в социальной сети.

Фотографии попали в районную прокуратуру, и в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота с причинением крупного ущерба».

«С учетом данных о личности виновного, который ранее к уголовной ответственности не привлекался, суд прекратил в отношении него уголовное дело с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре.

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